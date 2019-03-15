Son Dakika Haberleri: Bursa'da PTT Şubesini Oyuncak Silahla Soymuştu, Tutuklandı

Bursa'da PTT Şubesini Oyuncak Silahla Soymuştu, Tutuklandı

1 saat önce

Bursa'da PTT şubesini oyuncak silahla soymuştu, tutuklandıBursa'da PTT şubesini oyuncak silah ile soyan M.D., adliyeye sevk edilirken basın mensupların sorularını cevplayarak, pişmanım bankaya borcum vardı, onu ödemek için yaptım" dedi.

Bursa'da PTT şubesini oyuncak silahla soymuştu, tutuklandı

Bursa'da PTT şubesini oyuncak silah ile soyan M.D., adliyeye sevk edilirken basın mensupların sorularını cevplayarak, pişmanım bankaya borcum vardı, onu ödemek için yaptım" dedi. M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Sabah saat 10: 00 sıralarında yüzünü üzerindeki montun kapüşonuyla gizleyen bir kişi, elindeki silahla PTT şubesine girerek, çalışanlardan silah zoruyla kasadaki 3 bin 300 lirayı alıp kayıplara karıştı. Olaydan sonra soyguncunun yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, 43 kamera kaydını izleyerek önce soyguncunun arabasının plakasını ardından da gizlenebileceği yerlerin adreslerine ulaştı. Konuyla ilgili yaklaşık 43 iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracın plakasını tespit ederek, şüphelinin 24 yaşındaki M.D. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edildikten sonra saklanabileceği yerleri kontrol altına alan gasp büro amirliği ekipleri, M.D'yi yaya olarak geldiği ikametine girmek üzereyken yakaladı.Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilrken basın mensuplarının sorularına pişmanım bankaya borcum vardı onu ödemek için yaptım"dedi. M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:44 Kaynak: DHA

Bursa, PTT, Güncel
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