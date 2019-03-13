Son Dakika Haberleri: Bursa'da Pyd/ypg'li Terörist Yakalandı

Bursa'da Pyd/ypg'li Terörist Yakalandı

13 dakika önce

BURSA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Suriye kolu PYD/YPG'de faaliyet gösteren, Suriye uyruklu M.A., gözaltına alındı.

Bursa'da Pyd/ypg'li Terörist Yakalandı, System.String[]
BURSA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Suriye kolu PYD/YPG'de faaliyet gösteren, Suriye uyruklu M.A., gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki evde teröristin saklandığı tespit edildi. Ekipler, sabah saatlerinde, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu olan  PYD/YPG'de faaliyet yürüten ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen Suriyeli M.A., gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. M.A., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:31 Kaynak: DHA

Suriye, PKK, Bursa, Güncel
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