Bursa'da Pyd/ypg'li Terörist Yakalandı
13 dakika önce
BURSA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Suriye kolu PYD/YPG'de faaliyet gösteren, Suriye uyruklu M.A., gözaltına alındı.
BURSA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Suriye
kolu PYD/YPG'de faaliyet gösteren, Suriye uyruklu M.A., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa
'nın Mustafakemalpaşa
ilçesindeki evde teröristin saklandığı tespit edildi. Ekipler, sabah saatlerinde, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'de faaliyet yürüten ve yasa dışı yollardan Türkiye
'ye gelen Suriyeli M.A., gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. M.A., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:31 Kaynak: DHA
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