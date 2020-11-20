Son dakika haberleri: 'Ralli' yapan kamyon kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: 'Ralli' yapan kamyon kamerada
20.11.2020 10:39
Son dakika haberlerine göre 'Ralli' yapan kamyon kamerada Bursa'da yolda seyir halindeyken tırı sollayan kamyon kırmızı ışık ihlali yaptı.
'Ralli' yapan kamyon kamerada
BURSA - Bursa'da yolda seyir halindeyken tırı sollayan kamyon kırmızı ışık ihlali yaptı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Bursa- Ankara yolu Kestel kavşağında meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir kamyon sürücü sol şeritte giderken önünde giden kamyonun sağından hızlı bir şekilde geçerek yanan kırmızı ışıkta durmadan trafiğin yoğun olduğu yola çıkarak karşıya geçti. O anlar ise arkadan gelen bir aracın araç kamerasına anbean yansıdı.
Harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kuralları hiçe sayan kamyon sürücüsünü arama çalışması başlattı.
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