BURSA'DA RAMAZAN BAYRAMI TELAŞI BAŞLADI
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Bursa'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşların alışveriş telaşı başladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:40 Kaynak: DHA
Bursa'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Kapalıçarşı ve Uzunçarşı'da yoğunluk gözlenirken, esnaf döviz kurundaki gelişmeler nedeniyle satışların geçtiğimiz seneye oranla düştüğünü belirtti. Vatandaşlar ise bayramlıkların kendilerini cezbettiğini söylerken pahalılıktan şikayet ediyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Bursalılar Kapalıçarşı'ya akın etti. Vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğundan yakınırken, Esnaf, geçmiş bayramlara göre alışverişin hareketli olmadığını ileriye sürdü. Döviz kurundaki dalgalanmanın satışları çok etkilediğini belirten Koza Han yöneticilerinden Nihat Karaca, Ramazan şu an sakin geçiyor. İşlerimiz biraz durdu. Ama, yabancı ve yerli guruplar gelince daha iyi oluyor. Bayram üzeri dahada hareketleneceğini düşünüyorum. İşlerimiz ve ekonomimiz rahatlayacak inşallah. Geçen ramazan ayına göre, bu ramazan işlerimizde şimdilik düşüş oldu. Halen ürünlerimizdeki fiyatlar geçen yılın aynısı. Biz yine işlerin açılacağından ümitliyiz dedi.
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