Bursa'da ramazan davulcularına adabımuaşeret, ritim ve mani eğitimi veriliyor - Son Dakika

Bursa'da Yıldırım Belediyesince ramazanda vatandaşları sahura kaldıracak davulculara adabımuaşeret, ritim ve mani eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir ay boyunca ilçenin sokaklarında dolaşacak 40 davulcu için Adile Naşit Tiyatrosunda eğitim görüyor.

Programda, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Ersen Varlı ve Doç. Dr. Erdem Özdemir, davulculara nezaket çerçevesinde ve geleneksel usule uygun davranmaları için adabımuaşeret, davulu ritmiyle çalma ve mani söyleme eğitimi veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Varlı, davul çalıp mani söylemenin ramazanın vazgeçilmez ritüellerinden olduğunu bildirdi.

Varlı, eski gelenekleri yaşatmanın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmeler oldu diye bütün geçmişteki kültürel değerlerimizden ya da buna benzeyen adetlerimizden kopmamızı gerektiren bir durum yok. Bu bir şekilde sürdürülmeye devam ediliyor. Bu eğitimin amacı, davul çalacak, insanları sahura kaldıracak kişilerle ilgili, onların bilgi ve birikimlerine göre neler biliniyor, neler bilinmiyor bunların tespitini yaparak onları bilinçlendirmek. Tabii ki bir konservatuvar öğrencisine ders anlatır gibi değil, bu konuda alaylı olarak bu işi yapan insanlara onların dilinden örnekler vererek bu eğitimi gerçekleştiriyoruz. Davul çalgısının teknik özellikleri, çalımı, icra teknikleri, yöresel farklılıklar, boyutlarından tutun da icradaki üslup farklılıklarına kadar ya da yörelerde bilinen davul temaları dediğimiz ritim kalıplarıyla ilgili teknik bilgiler aktaracağız."

Doç. Dr. Erdem Özdemir ise ramazan davulcularına bazı teknik konularda bilgi verdiklerini belirterek, "Onlara devamlı yaptıkları bu faaliyetin geleneksel öneminden ve ritmin bazı teknik hususiyetlerinden, hangi bölgelerde, hangi mahallelerde, hangi ritmin çalınması gerektiğinden bahsediyoruz. Ramazanda davul çalmak, mani okumak gibi bir geleneğimiz var. Bu maniler nasıl okunmalı, nasıl bir ses tonu tercih edilmeli, hangi manileri seçmeleri gerektiği konusunda bir eğitim veriyoruz." ifadelerini kullandı.