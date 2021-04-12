Bursa'da, ramazan öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu - Son Dakika

BURSA'da, yaklaşan ramazan öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ 'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Oluşan kuyruk, dronla havadan görüntülendi.

Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu. Yarın başlayacak olan ramazan öncesi, kaynağını Uludağ'dan alan içme suyundan almak isteyenler, yol boyunca yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Uzun bekleyiş sonucu su fabrikasına ulaşan vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu. Yolda oluşan trafik, dronla havadan görüntülendi.

'SU DOLDURANA KADAR BEKLEYECEĞİZ'Yarım saati aşkın süredir sıra beklediğini belirten Melih Güngör, "Mübarek ramazan ayında suyumuzu almaya geldik. Biraz bekleyeceğiz. Bir ay içeceğimiz suyu stoklamamız gerekiyor. Yarım saatten fazladır yolda bekliyoruz. Ama bekleyeceğiz. Suyumuzu doldurup öyle gideceğiz" dedi.'BİR SAATTİR YOLLARDAYIZ'

Bölgede başka su kaynağı olmadığı için burada sürekli yoğunluk olduğunu belirten Osman Yılmaztürk ise, "Evimize su almak için geldik ama sırayı görüyorsunuz. Bir saattir yollardayız. Bir o kadar daha bekleyeceğiz. Diğer su kaynakları kapandığı için burada yoğunluk oluyor. Biz de gelince sıra beklemek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

- Bursa