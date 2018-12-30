Son Dakika Haberleri: Bursa'da Rastgele Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da Rastgele Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

15 dakika önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde rastgele sokağa pompalı tüfekle ateş açan kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Rastgele Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde rastgele sokağa pompalı tüfekle ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Baruthane Mahallesi 5. Ay Sokak'ta, Yaşar G. (40), yalnız yaşadığı evinin penceresinden henüz belirlenemeyen bir sebeple tehdit ve hareketlerde bulunup pompalı tüfekle ateş açtı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaşar G, ekiplerin ihtarlarına rağmen teslim olmayınca devreye müzakereci polisler girdi.

İkna çabalarının ardından teslim olan Yaşar G. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:37 Kaynak: AA

Yaşar, Bursa, Güncel
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