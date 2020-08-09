Bursa'da refüje çarpan otomobili otobüs sürükledi: 1 ölü - Son Dakika

Kaza nedeniyle kara yolunun tek şeridi trafiğe kapanırken jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Suat Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Memiş'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha sonra aynı istikamette giden Vahdettin Ş. idaresindeki 34 DF 4274 plakalı otobüse çarpan otomobil sürüklendi.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Balıkesir istikametine giden Suat Memiş idaresindeki 16 AAN 875 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolunun 44'ncü kilometresinde, sollama yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Bursa 'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 15:55

Kaynak: AA

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