Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden İzmir istikametine seyir halinde olan Burak Kaya yönetimindeki 16 AJE 408 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Metrelerce savrularak refüje çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı zerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Burak Kaya'nın tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

Burak Kaya, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BURSA'DA REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU - Son Dakika

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