Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Regaip Kandili" Programı

Bursa'da "Regaip Kandili" Programı

49 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, "Regaip Kandili" özel programı düzenledi.

Bursa'da
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, "Regaip Kandili" özel programı düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kütür Merkezi'nde gerçekleştirilen programı, şef Gökay Usludur yönetti.

Hafız Ali Tel'in konuk olduğu gecede, tasavvuf müziğinin seçkin eserleri Bursalı müzikseverler tarafından beğeniyle dinlendi.

Program sonunda Hafız Ali Tel ve Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:17 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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