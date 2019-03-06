Bursa'da "Regaip Kandili" Programı
49 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, "Regaip Kandili" özel programı düzenledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, "Regaip Kandili
" özel programı düzenledi. Merinos Atatürk
Kongre ve Kütür Merkezi'nde gerçekleştirilen programı, şef Gökay Usludur yönetti.
Hafız Ali Tel
'in konuk olduğu gecede, tasavvuf müziğinin seçkin eserleri Bursalı müzikseverler tarafından beğeniyle dinlendi.
Program sonunda Hafız Ali Tel ve Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, uzun süre alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:17 Kaynak: AA
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