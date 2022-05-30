Bursa'da "rehin alma" olayında vurulan şüpheli öldü - Son Dakika
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Bursa'da "rehin alma" olayında vurulan şüpheli öldü

30.05.2022 11:01
Bursa'da "rehin alma" olayında vurulan şüpheli öldü

Bursa'da polise teslim olmamak için yanındaki kadını rehin alan ve emniyet güçlerince vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da polise teslim olmamak için yanındaki kadını rehin alan ve emniyet güçlerince vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta haklarındaki yakalama kararı nedeniyle operasyon düzenleyen polis ekiplerine beraberindeki kadını rehin alarak direnmesi üzerine vurulan Raşit Atila, Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Raşit Atila'nın rehin aldığı kadının ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Apart bir dairede kaldıkları belirlenen Raşit Atila ile Beyza A'nın yakalanması için polis ekiplerince iki gün önce operasyon düzenlenmişti.

Teslim olmamak için Beyza A'yı rehin alan Raşit Atila, kendi başına tabanca dayadıktan sonra sokağa çıkmıştı. Kadının yanından ayrılmasına izin vermeyen Atila, başına dayadığı silahı bırakmaya ikna edilemeyince polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Atila'nın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

Bursa'da rehin alma olayında vurulan şüpheli öldü
Bursa'da rehin alma olayında vurulan şüpheli öldü
Bursa'da rehin alma olayında vurulan şüpheli öldü
Bursa'da rehin alma olayında vurulan şüpheli öldü
Bursa'da rehin alma olayında vurulan şüpheli öldü

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Kaynak: AA

Çekirge Devlet Hastanesi, Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 'rehin alma' olayında vurulan şüpheli öldü - Son Dakika


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