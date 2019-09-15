Son Dakika Haberleri: Bursa'da "renkli koşu festivali"
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Bursa'da "renkli koşu festivali"

15 dakika önce

Bursa'da, renkli koşu festivali "Color Sky 5K", yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Bursa'da

Bursa'da, renkli koşu festivali "Color Sky 5K", yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.


Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, önceden dağıtılan koşucu numarası ve bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.


Katılımcıların üzerine, 5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"nda, sarı, pembe, mor ve yeşil toz boyalar atıldı.

Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi.

Yaklaşık bir saat süren koşu etabının ardından şarkıcı Doğukan Manço konser verdi.

Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:28 Kaynak: AA
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