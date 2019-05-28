Bursa'da Renkli Ramazan

Ramazan iklimi Bursa'yı sardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şehr-i Ramazan' etkinlikleri; rahmet, mağfiret ve kurtuluş ümidinin tazelendiği, ibadet ve nefis muhasebesi ile gönüllerin arındığı, 11 ayın Sultanı Ramazan'ın manevi atmosferini bu yılda kentin dört bir yanına taşıdı.

Orkestradan Tasavvuf Müziği

Kültür Sanat Daire Başkanlığı koordinesinde ve Bursa Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen etkinlikler, tüm hızıyla sürerken Merinos Park'ında gerçekleştirilen Ramazan programları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Teravih namazı öncesi Hüseyin Goncagül ve ekibi TulûatTiyatrosu ile miniklerin neşesi olurken,teravih namazı sonrası ise birbirinden ünlü sanatçılar Bursalılar ile buluşuyor. Ramazan-ı Şerif'in 21. gününün akşamı Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Tasavvuf Müziği Topluluğu, park alanına kurulan dev çadırda sahne aldı. Tasavvuf Müziği'nin güçlü sesi İsmail Coşar ise seslendirdiği ilahi ve kasideler ile Ramazan ayının manevi atmosferine ayrı bir anlam kattı

Mehmet Kemiksiz mest etti

Cumartesi akşamı teravih namazının ardından Merinos Pak'ta sevenleri ile buluşan Söz Yazarı- Bestekâr Mehmet Kemiksiz,kulakların pasını silerken Bursalılara unutamayacakları bir Ramazan akşamı yaşattı. Kemiksiz'in anlamlı konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Karagöz ve Hacivat

Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri gençlik ve kültür merkezleri ile müzelerde de tüm hızıyla sürüyor. Karagöz ve Hacivat gölge oyunu bu yılda Ramazan'ı şenlendirmeye deva ediyor. Şehr-i Ramazan etkinlikleri kapsamında belirli periyotlarla İncirli Kültür Merkezi, İznik Çini Müzesi,Hançerli ve Mudanya Hasan Bey Kültür Merkezi'nde hayali Tayfun Özeren tarafından ücretsiz gerçekleştirilen Karagöz – Hacivat gölge oyunlarına minikler kadar büyükler de ilgi gösteriyor.

Görükle'de şiir dolu Ramazan

Büyükşehir Belediyesi,Ramazan etkinliklerinde ünlü isimleri de gençlerle buluşturuyor.Yazdığı kitap ve şiirleri ile gençlerin gönlünde taht kuran Şair- Yazar Kahraman Tazeoğlu,Görükle Gençlik Merkezi'nde sevenleri ile buluştu. Yalnızlık ve aşk üzerine yoğunlaşan roman ve şiirleriyle edebiyat dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Tazeoğlu, en sevilen şiirlerini Bursalı öğrenciler için okudu. Gönüllerden geçenleri cümlelere döken ve yüreklere dokunan kalemiyle her yaş grubundan büyük bir okur kitlesine sahip olan, Tazeoğlu programın sonunda kendisini gençlerle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.