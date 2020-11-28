Bursa'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak - Son Dakika

Bursa'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

28.11.2020 22:55
Bursa'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak, System.String[]

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, son dönemde Kovid-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda bir takım yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, daha önce resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi kararının alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi ana okulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceğinin belirtildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında ilimiz genelindeki resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir."

Bursa, Kasım, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak - Son Dakika


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