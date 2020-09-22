Bursa'da resmi daire, fabrika ve AVM'lere girişlerde HES kodu istenecek - Son Dakika

Bursa'da resmi daire, fabrika ve AVM'lere girişlerde HES kodu istenecek

Bursa'daki tüm kamu kuruluşlarına, AVM'lere, çalışan sayısı 50 ve üzeri olan fabrikalar ile 25 ve üzerinde olan mağazalara, banka, PTT ve konaklama tesislerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Bursa'da resmi daire, fabrika ve AVM'lere girişlerde HES kodu istenecek, System.String[]

Bursa'daki tüm kamu kuruluşlarına, AVM'lere, çalışan sayısı 50 ve üzeri olan fabrikalar ile 25 ve üzerinde olan mağazalara, banka, PTT ve konaklama tesislerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih 8558 Genelgesi ve 31.05.2020 tarih 62 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun bugünkü toplantısında Kovid-19 salgınını kontrol altında tutabilmek için etkili bir yöntem olarak görülen HES uygulamasının 24 Eylül'den itibaren geçerli olmak şartıyla hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Bu karara göre, kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlara girişlerde personel görevlendirilerek "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanmasına karar verilerek şunlar kaydedildi:

"Alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin AVM'ye girişlerinde, çalışan personel kişi sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, çalışan kişi sayısı 25 ve üzeri olan mağazalar ve işletmelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, bankalarda çalışan, yönetici ve müşterilerin bankaya girişlerinde, PTT merkezlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde HES kodlarının sorgulanmasına karar verilmiştir."

Belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması vurgulanan açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına kararlaştırıldığı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da resmi daire, fabrika ve AVM'lere girişlerde HES kodu istenecek - Son Dakika

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