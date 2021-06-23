2 asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmette - Son Dakika

2 asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmette

BURSA - Bursa'da 19'uncu yüzyılda Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilen, devlet misafirhanesi ve Rus konsolosluğu olarak kullanıldıktan sonra konut olarak değerlendirilen 200 yıllık bina, restorasyonun ardından Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi olarak hizmete açıldı.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden, Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda yapılan restorasyonlarla Bursa'yı adeta bir açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye'deki 200 yıllık tarihi binayı da ilk günkü ihtişamına kavuşturdu. Muradiye Külliyesi'nin yakınında bulunan ve 19'uncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı mimarisinin özellikleriyle inşa edilen tarihi bina, ilk olarak 1836 yılında Devlet Misafirhanesi olarak, daha sonra ise Rus Konsolosluğu olarak kullanıldı. 1877 yılında konut olarak kullanılmaya başlayan ve emekli Harita Mühendisi Yarbay ve Dağlama Sanatçısı merhum Hüsnü Züber tarafından satın alınan bina, restorasyonun ardından 1992 yılında Müze Eve dönüştürüldü. Züber, yakma dağlama tekniği ile yaptığı ağaç kaşıklardan oluşan geniş koleksiyonu sergilediği ve aynı zamanda yaşadığı Müze Evi 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. Tarihi binayı ilk günkü ihtişamın kavuşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bursa Valiliği'nin de destek verdiği restorasyon çalışmalarıyla 2 asırlık bina ilk günkü görkemli haliyle, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi olarak açıldı.

Heyecan verici projeler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her köşesinde ayrı bir tarihi değer bulunan Bursa'nın adeta bir açık hava müzesi olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak, ulaşımdan altyapıya, çevreden kentsel dönüşüme kadar çok farklı projeler hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizi ilgilendiren, kentimizin tarihi yönünü ön plana çıkaran projeler bizi çok daha fazla heyecanlandırıyor. Bu güzel yapıyı da ilk günkü görkemli haline getirirken, sinema ve seminer salonları, ücretsiz internet hizmeti ve atölye çalışmalarının yapılacağı farklı ortamları ile çocuklarımızın ve gençlerimize hizmet verecek bir eser ortaya çıkardık. Bu şehirde yaşayanların daha huzurlu, mutlu ve müreffeh olması adına gençlerimizin doğru alanlara yönelmesi için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz" dedi.

Yeni yatırımlar geliyor

Bu arada Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'nda yaptıkları temaslar hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, "İnşallah 15-20 gün sonra Spor Bakanımızı Bursa'da ağırlayacağız. Daha önce imzaladığımız birinci protokol kapsamında yapılan bazı işlerin açılışını yapacağız. Daha da önemlisi Atatürk Spor Salonu gibi, Havuzlupark gibi projelerin de içinde yer alacağı 150- 160 milyon liralık yatırımı kapsayan ikinci protokolümüzü imzalayacağız" diye konuştu.

Vizyon projeler

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkartma ve yaşatma konusunda çok önemli vizyon projelere imza attığını söyledi. Muradiye'de yine önemli bir tarihi mirasın Bursalılarla buluşturulduğunu dile getiren Canbolat, "19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı mimarisinin özellikleri ile inşa edilen bu tarihi bina, yeri gelmiş misafirhane olarak hizmet etmiş, yeri gelmiş konsolosluk olarak hizmet etmiş ve şimdi de Muradiye'de gençlerimize hizmet etmeye devam edecek. Muradiyeli gençlerimiz tarih kokan bu binada ders çalışma imkanı bulacak, gün gelecek seminerlerle ihtiyaç hissettikleri alanlarda eksikliklerini tamamlayacak. 200 yıllık bu tarihi binayı en güzel şekilde restore ederek Bursa'mıza kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aktaş ve Vali Canbolat, konuşmaların ardından projeye sundukları katkı nedeniyle Bursa İçmimarlar Odası Başkanı Nur Gül Arslan'a teşekkür plaketi verdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Canbolat, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, tarihi binayı gezip, içeride ders çalışan çocuklarla sohbet etti.