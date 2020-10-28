Restore edilen tarihi Kefensüzen Camisi yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde restorasyonu tamamlanan tarihi Kefensüzen Camisi, Mevlit Kandili'nde yeniden ibadete açıldı.

Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde 1450'li yıllardan kalma Kefensüzen Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Mevlit Kandili'nde düzenlenen açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 600 yıl önce Hoca Mehmed tarafından yaptırılan camiyi yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Restorasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, "Toplum olarak inancımızın sembolü Peygamber Efendimizi çok seviyoruz. Biz onu cemiyetlerimizde, kandillerde mevlitlerle yad ediyoruz. İnanıyorum camimiz bölgeye değer katacak. Toplanılan, istişare edilen, dostların komşuların hasret giderdiği bir yer olacak." dedi.

Yatsı namazının kılınmasının ardından Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara süt ve helva ikramında bulunuldu.

Kefensüzen Camisi

Tayakadın Mahallesi Süzenler Caddesi'nde bulunan cami, Fatih Sultan Mehmed döneminde "Kefen Süzen" adı ile anılan Hoca Mehmed tarafından yaptırıldı.

İç ölçüsünün eni 7,50 ve boyu 8,10 metre olan tek kubbeli caminin bütün duvarları moloz taşıyla örüldü.

Son cemaat yerinin üstü ise ahşap sundurmalı ve kiremit kaplı olan caminin sekizgen ve sağır bir kasnak üzerine oturtulan kubbesi kiremitle kapatıldı.

Caminin restorasyonuna, yaklaşık 3 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle başlandı.