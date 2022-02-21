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Bursa'da robotik cerrahiyle 100'ü aşkın ortopedi hastası sağlığına kavuştu - Son Dakika

Bursa'da robotik cerrahiyle 100'ü aşkın ortopedi hastası sağlığına kavuştu

21.02.2022 11:01
Bursa'da robotik cerrahiyle 100'ü aşkın ortopedi hastası sağlığına kavuştu

Bursa'da bir hastanede 1,5 yıldır diz ve kalça protezi ameliyatlarında milimetrik ölçülerle hatasız işlem yapılmasını sağlayan "robotik cerrahi" sayesinde 100'den fazla hasta tedavi edildi.

Bursa'da bir hastanede 1,5 yıldır diz ve kalça protezi ameliyatlarında milimetrik ölçülerle hatasız işlem yapılmasını sağlayan "robotik cerrahi" sayesinde 100'den fazla hasta tedavi edildi.

Ameliyat öncesi hastanın operasyonuna yönelik bilgiler doktorlar tarafından robota tanıtılıyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapılan cerrahi operasyon sırasında robotun kullanılmasıyla hem muhtemel hatalar hem de ek maliyet önleniyor.

Bursa'daki merkezde diz ve kalça protezi ameliyatlarında yararlanılan yöntem sayesinde şimdiye kadar 100'ü aşkın ortopedi hastası sağlığına kavuşturuldu.

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, AA muhabirine, daha önce farklı cerrahi branşlarda kullanılan robotik cerrahiden, son yıllarda ortopedi alanında da yararlanıldığını söyledi.

Bu yöntemin dünyada ortopedi cerrahisinde yoğun şekilde kullanıldığını belirten Bilgen, "Türkiye'de ise hastanemiz dahil bilinen 5 merkezde robotlarla ameliyat yapılıyor." dedi.

Bilgen, robotik cerrahinin hatasız işlem yapmayı sağlayan bir teknolojiye sahip olduğunu vurguladı.

Sistemin avantajlarına değinen Bilgen, "Bu robot, insana bağlı hatayı ortadan kaldırarak hastanın 30-35 yıl süreyle kullanabileceği bir protez yerleştirme imkanı sağlıyor. Robotik protez cerrahisini kalça ve diz ekleminde kullanabiliyoruz." diye konuştu.

"Oldu mu, olmadı mı kuşkusundan bizi uzaklaştırıyor"

Prof. Dr. Bilgen, hastaların erken taburcu edilmesine imkan tanıyan robotik cerrahinin, ameliyat sonrası süreci yumuşak doku travması olmadan, ağrısız şekilde oldukça konforlu geçirmesini de sağladığını bildirdi.

Robotun çalışması hakkında bilgi veren Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastamızın bilgisayarlı tomografi ile kemik yapısı inceleniyor. Ameliyattan önce 3 boyutlu sanal ortamda sanki ameliyat gerçekleştiriliyor gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bilgileri robota yükledikten sonra ameliyat sırasında bunun dışına çıkmamız söz konusu değil. Cerrahi sırasında ise herhangi bir olağan dışı durum olduğunda ameliyatı gerçekleştiren cerrah, robotu yönlendirebiliyor. Bu, sonuçta bize güvenli bir ortam yaratıyor. Oldu mu, olmadı mı kuşkusundan bizi uzaklaştırıyor."

Bilgen, söz konusu robotun ülke ekonomisine de ciddi katkı sağladığını belirtti.

Yöntemin, ameliyat sırasında yapılan hataları engelleyerek revizyon oranını azalttığını, yeniden ameliyat olma ihtimalini ortadan kaldırdığını anlatan Bilgen, "Revizyon cerrahisinde maliyet 6-7 kata kadar çıkıyor. Bunun önüne geçmemiz için robotik cerrahiyi öneriyoruz. Bunu uyguladığımızda hastalarımız ve ülke ekonomisi kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bilgen 1,5 yıldır kullandıkları robot sayesinde yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda hastanın ameliyatının sorunsuz geçtiğini ve konforlu bir yaşam sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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Yüksek İstişare Kurulu, Ameliyat, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da robotik cerrahiyle 100'ü aşkın ortopedi hastası sağlığına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da robotik cerrahiyle 100'ü aşkın ortopedi hastası sağlığına kavuştu - Son Dakika
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