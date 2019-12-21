Bursa'da Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi - Son Dakika

BURSA'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, Roma dönemine ait 2 sikke, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla kent genelinde uygulama başlattı. Sabit noktalarda dün gece gerçekleştirilen uygulamalarda, durdurulan araçlar aranırken, şahısların üst aramaları ile Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulama sırasında şüpheli bulunan bir araç sürücüsü durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait 2 sikke ele geçirildi. Araç sürücüsü Özgen A. gözaltına alındı.Ayrıca yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir tüfek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 5 kişi hakkında işlem yapıldı.