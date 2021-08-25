Bursa'da rotayı şaşıran leylek oto yıkamacıya indi - Son Dakika

- (Özel) Bursa'da rotayı şaşıran leylek oto yıkamacıya indi

Yaralı leylek veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı

BURSA - Bursa'da göçe başlayan ancak yolunu kaybeden bir leylek; yaralı halde oto yıkamacıya iniş yaptı. Yaralı leylek Osmangazi Belediyesi veteriner hekimleri tarafından tedavi altına alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kanalboyu caddesinde bulunan bir oto yıkama dükkanına sabah saatlerinde yaralı bir leylek iniş yaptı. Dükkan sahipleri yaralı leyleği muhafaza altına alarak Osmangazi Belediyesi Veterinerlik birimine ihbarda bulundu. Ekipler gelene yaralı leylek iş yeri sahipleri tarafından verilen yemek ve suyla beslendi. Kısa sürede olay yerine gelen veteriner hekimler yaralı leyleğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi amaçlı veterinerlik birimine götürdü.

İş yeri sahibi Emrah Şimşek, " Daha önce hep üzerimizden kalabalık bir halde göç ettiklerini görürdük. Fakat bu sefer leyleklerden biri dükkanımıza iniş yaptı. Bitkin halde duran leyleğe su ve yemek verdik. Sonrasında veteriner hekimlere ihbarda bulunduk. Gelip aldılar. İnşallah kısa sürede iyileşerek eski hayatına geri döner " dedi.