Bursa'da tarihi geçmiş tavukları piyasa süreceklerdi, zabıtaya yakalandılar - Son Dakika
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Bursa'da tarihi geçmiş tavukları piyasa süreceklerdi, zabıtaya yakalandılar

27.07.2022 15:45
Bursa'da tarihi geçmiş tavukları piyasa süreceklerdi, zabıtaya yakalandılar

Bursa'da ruhsatsız işletmede ele geçirilen tarihi geçmiş tavuklar imha edilirken, işletme sahipleri hakkında cezai işlem uygulandı.

Bursa'da ruhsatsız işletmede ele geçirilen tarihi geçmiş tavuklar imha edilirken, işletme sahipleri hakkında cezai işlem uygulandı.

Çevreye kötü kokuların yayıldığı ihbarı üzerine İsmetiye Mahallesi 1. İstek Sokak'taki ruhsatsız bir işletmeye baskın yapan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının hiçe sayıldığı görüntülerle karşılaştı. Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı baskında, son kullanım tarihi geçmiş ve tüketilmesi insan sağlığı için tehlike arz eden tavuk ürünlerinin piyasadan toplanıp işlendikten sonra kıyma ve tavuklar için yem haline getirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü belirlendi. Baskında ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirirken, insan sağlığının hiçe sayıldığı işletmedeki ürünler toplanarak imha edildi. Mezbelelik haldeki ruhsatsız işletme zabıta tarafından mühürlenerek, işletme sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Osmangazi, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tarihi geçmiş tavukları piyasa süreceklerdi, zabıtaya yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tarihi geçmiş tavukları piyasa süreceklerdi, zabıtaya yakalandılar - Son Dakika
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