BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI - Son Dakika
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BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI

18.05.2022 17:33

BURSA'da, etkili olan olan rüzgarda okul yakınında devrilen ağacın altında kalan Emel Enis (38) yaralandı, 2 otomobil ve 1 motosiklet hasar gördü.

BURSA'da, etkili olan olan rüzgarda okul yakınında devrilen ağacın altında kalan Emel Enis (38) yaralandı, 2 otomobil ve 1 motosiklet hasar gördü. Ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansırken, yakındaki iki okulda da öğrencilerin İstiklal Marşı okumak için bahçede bekledikleri görüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu ve İshakpaşa İlkokulu'nun girişinde bulunan incir ağacı, lodos nedeniyle devrildi. Bu sırada ağacın altında bulunan Emel Enis hafif şekilde yaralanırken, park halindeki 16 KNF 11 ve 06 FVA 87 plakalı otomobiller ile 16 PH 107 motosiklette hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla devrilen ağaç kaldırıldı.

Öte yandan ağacın devrilme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Ağacın devrildiği sırada iki okuldaki öğrencilerin de İstiklal Marşı okumak için bahçede bekledikleri görüldü. Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu belirten Ziya Ülgen, "Ağacın yanında duruyordum. Motosikletimi ağacın altına park ettim. Deprem oluyor sandım. O sırada kaçtım. Peşimden ağaç da devrildi. Ağacın altında kalan kadını kurtardık. Öğrenciler tam İstiklal Marşı için sıraya girdiklerinde oldu. Eğer okul çıkışında olsaydı facia olabilirdi. Ağacın altında kalan motosikletimi çıkardık" dedi.(

BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI
BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI
BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI
BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI
BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI
BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI
BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI
BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI
BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI
BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI
BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BURSA'DA RÜZGARDA OKUL GİRİŞİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KADIN YARALANDI - Son Dakika
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