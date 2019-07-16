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Bursa'da S-400 maketli araç ilgi gördü

9 saat önce

Bursa'da S-400 maketli araç ilgi gördüBursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde oluşturulan konvoydaki S-400 maketli araç dikkat çekti.

Bursa'da S-400 maketli araç ilgi gördü
Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde oluşturulan konvoydaki S-400 maketli araç dikkat çekti.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Bursalı vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak caddeleri turladı. Konvoy içindeki bir araç üzerine bağlı olan su borularından yapılı S-400 maketleri görenleri şaşırttı. Bir binaya asılan pankartta da, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor kulüplerimize bağış yapıyoruz da bayrağımız için, vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için, S-400 füze sistemleri alımı için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağış yapmaya, haydi Türkiyem ifadeleri yer aldı.
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Haber Mehmet İNAN BURSA,(DHA)-
Bursa'da S-400 maketli araç ilgi gördü
Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:14 Kaynak: DHA
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