Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar sular içinde kaldı - Son Dakika
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Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar sular içinde kaldı

15.08.2022 10:35
Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar sular içinde kaldı

BURSA'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi taşarken, araçlar ise sular içinde kaldı.

BURSA'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi taşarken, araçlar ise sular içinde kaldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya'da Işıklı Deresi'nin taşması sonucu Bursa- Mudanya yolunu su basarken, araçlar ise sular içinde kaldı. İlçede birçok ev ve iş yerine de su doldu. Mudanya Belediyesi ekipleri, ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da Mudanya'ya gelerek Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile durum değerlendirmesinde bulundu. Sağanak, Nilüfer ilçesinde de etkili olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirten Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri; metrekareye Mudanya'da 21, Nilüfer'de 28, Gemlik'te ise 15 kilo yağış düştüğünü açıkladı.

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Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (3) Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (3) Mudanya'da Sel, Ev ve İşyerlerini Su Bastı Mudanya'da Sel, Ev ve İşyerlerini Su Bastı Tekneler denizde değil depoda yüzdü Tekneler denizde değil depoda yüzdü
Kaynak: DHA

Mudanya, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar sular içinde kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar sular içinde kaldı - Son Dakika
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