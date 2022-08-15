Mudanya'da hayat normale döndü... Selden geriye çamur kaldı - Son Dakika
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Mudanya'da hayat normale döndü... Selden geriye çamur kaldı

15.08.2022 11:08
Mudanya'da hayat normale döndü... Selden geriye çamur kaldı

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar sel sularında sürüklendi.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar sel sularında sürüklendi. Sağanak yağışın dinmesiyle hayat normale dönerken, sel sularında sürüklenen araçlar kurtarıldı. Ev ve işyerlerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Mudanya'da sele yol açtı. Araçlar sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağış sırasında metrekareye 20 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Sel sularına teslim olan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Bazı araç sahipleri araçlarını temizlerken, bazı araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda belediyeye ait temizlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, ölü yada yaralı olmadığı ifade edildi.

MÜTAREKE BİNASINI DA SU BASTI

Öte yandan Mudanya Mütareke binası da sel sularından nasibini aldı. Binanın bodrum katı tamamen suyla kaplandı. Bursa Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi ekipleri hem sahilde hem de ilçe genelinde temizlik çalışmasını sürdürüyor.

(Ahmet Berke Erdal - Hakan Gönül-Edra Gezgin/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da hayat normale döndü... Selden geriye çamur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da hayat normale döndü... Selden geriye çamur kaldı - Son Dakika
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