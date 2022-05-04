Plastik deposunda korkutan yangın - Son Dakika
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Plastik deposunda korkutan yangın

04.05.2022 13:36

Plastik deposunda korkutan yangın Bursa'da sabah saatlerinde plastik deposunda yangın meydana geldi.

Plastik deposunda korkutan yangın

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde plastik deposunda yangın meydana geldi. Yükselen dumanlar korkuya neden oldu.

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde hurda plastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran yangında yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Vatandaşlar ise yangını cep telefonuyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis depo çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Plastik deposunda korkutan yangın
Plastik deposunda korkutan yangın
Plastik deposunda korkutan yangın
Plastik deposunda korkutan yangın
Plastik deposunda korkutan yangın
Plastik deposunda korkutan yangın
Plastik deposunda korkutan yangın
Plastik deposunda korkutan yangın
Plastik deposunda korkutan yangın

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Plastik deposunda korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Plastik deposunda korkutan yangın - Son Dakika
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