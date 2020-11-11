Bursa'da sadaka kutusu ve bilgisayar çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da sadaka kutusu ve bilgisayar çalan zanlı tutuklandı

11.11.2020 14:29
Bursa'da sadaka kutusu ve bilgisayar çalan zanlı tutuklandı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde, iş yerlerinden sadaka kutusu ve dizüstü bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, iş yerlerinden sadaka kutusu ve dizüstü bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden sadaka kutusu ve başka bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Parmak izi çalışması yapan ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.F.D. (27) olduğunu tespit etti.

M.F.D, dizüstü bilgisayarı çaldığı iş yerinin başka bir şubesine gidince fark edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şüphelinin, işyerinden sadaka kutusu çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü, Laptop, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da sadaka kutusu ve bilgisayar çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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