Bursa'da şafak baskını yapılan operasyonda çöp evde gizlenen uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şafak baskını yapılan operasyonda çöp evde gizlenen uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Bursa'da şafak baskını yapılan operasyonda çöp evde gizlenen uyuşturucu yakalandı

6 saat önce

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Şube ekipleri tarafından Bursa'nın bir çok ilçesinde şafak vakti bin polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Bursa'da şafak baskını yapılan operasyonda çöp evde gizlenen uyuşturucu yakalandı, System.String[]

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Şube ekipleri tarafından Bursa'nın bir çok ilçesinde şafak vakti bin polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon sonucu çöp evde gizlenen uyuşturucu maddeler narkotik köpeği Rona tarafından bulundu.


Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın koordinesinde gerçekleştirilen şafak vakti uyuşturucu operasyonunda, Bursa'nın Merkez ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere ait ikamet ve mekanlara baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda başta Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı bin kişilik polis ekibi görev aldı.


Yapılan operasyonda polis özel harekat ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp içeri girerken, Çevik Kuvvet ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Operasyon sırasında girilen evlerden biri çöp ev çıkarken içeride narkotik köpeği Rona tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi.


Yapılan operasyon sonucunda gözaltına şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti
Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar Yakınlarıyla birlikte yürürken bir anda köprüden aşağı atladı Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
15:30 NASA'nın uydu fotoğraflarına göre Kanguru Adası'nın üçte biri yandı - Son Dakika Haber
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Türkiye-Libya mutabakatı" kitabı - Son Dakika Haber
15:24 Kosova'da İran destekçisi kadın gözaltına alındı - Son Dakika Haber
15:22 Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı - Son Dakika Haber
15:19 Malatya polisinden şok uygulama - Son Dakika Haber
15:15 Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı - Son Dakika Haber
14:33 ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 15:34:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da şafak baskını yapılan operasyonda çöp evde gizlenen uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]