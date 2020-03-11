Bursa'da şafak operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da şafak operasyonu: 12 gözaltı

BURSA - Bursa'da şafak vakti 300 polisle birçok adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalanırken, 675 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı diye tabir edilen aracı şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona özel harekat ve çevik kuvvet polisinin yanı sıra 300'e yakın polis katıldı. Sabaha karşı konvoy halinde harekete geçen ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Yıldırım ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler, evin kapısını koç başıyla kırarak içeri girdi. Şafak vakti polisleri karşısında gören şüpheliler ne olduğunu bile anlamadan gözaltına alındı. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan operasyonun sürdüğü ve gözaltıların devam ettiği öğrenildi.

12 şüpheli gözaltına alındı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçen ekipler, koç başlarıyla kapıları kırarak evlere baskın yaptı. Yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 675 gram kannabinoid maddesi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.