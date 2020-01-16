Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu... - Son Dakika

Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu...

6 saat önce

Bursa'da 700 polisle şafak vakti yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda koç başlarıyla kapısı kırılan evlerde narkotik köpeği Galya da her yeri didik didik aradı.

Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu..., System.String[]

Bursa'da 700 polisle şafak vakti yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda koç başlarıyla kapısı kırılan evlerde narkotik köpeği Galya da her yeri didik didik aradı. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.


Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 700 polis, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi ve Roman vatandaşların yaşadığı bölgede şafak operasyonu yaptı. Operasyonda Polis Özel Harekat ekipleri koç başlarıyla açılmayan kapıları kırıp içeri girerken, Çevik Kuvvet ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri ve narkotik köpeği 'Galya' evleri ve iş yerlerini didik didik aradı. Farklı adreslere eş zamanlı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Gün aydınlanmadan karşısında narkotik polisini gören zanlılar büyük şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyete götürüldü. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:09 Kaynak: İHA
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