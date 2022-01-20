Bursa'da şafak vakti uyuşturucu operasyonunda 34 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da şafak vakti uyuşturucu operasyonunda 34 kişi tutuklandı

BURSA Bursa'da şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda kapılar koç başlarıyla kırılırken uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 35 şahıs gözaltına alındı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda ise, 1 kilogram metamfetamin, 50 gram sentetik kannabinoid, 150 gram esrar, 30 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, bir miktar ecstasy tablet, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyon sonucu 42 şüpheli gözaltına alındı. 42 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından 34 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.