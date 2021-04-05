Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (3) - Son Dakika

KÖPRÜ YIKILDI, AĞAÇ DEVRİLDİ

Bursa'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yıldırım, İnegöl, Kestel, Yenişehir ve Osmangazi'deki dere ve sulama kanalları, taşma noktasına geldi. Kestel'de bulunan Gölbaşı Göleti yolundaki köprü, akıntı nedeniyle yıkıldı. Derekızık mevkisinde de dere yatağındaki ağaç, devrildi. İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu tarlalar, sular altında kaldı. Belediye ekipleri, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

Muammer İRTEM- Yavuz YILMAZ- Semih ŞAHİN/BURSA,