Son Dakika Haberleri: Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti
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Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti

58 dakika önce

BURSA'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı.

Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti, System.String[]
BURSA'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı. Bursaray Sırameşeler Metro İstasyonu'nda, enerji iletim hattına yıldırım isabet ederken, ulaşımda aksama meydana geldi. 
Kentte, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte yağış, cuma gününe kadar devam edecek.
Öte yandan Bursaray Sırameşeler Metro İstasyonu'nda, enerji iletim hattına yıldırım isabet etti. Elektrik kesintisi olurken, tellerin hasar görmesi için raylı ulaşım durduruldu. Kent sakinlerinin mağdur olmaması için bölgede otobüs seferleri devreye alındı. Sırameşeler- Nilüfer İstasyonu ile Sırameşeler- Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapıldı. Sırameşeler- Kestel, Karaman- Emek ve Nilüfer- Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı ise sorunsuz sürdürüldü. İstasyonda onarım çalışmalarına başlandı. 
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- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:33 Kaynak: DHA
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