Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti (2)

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22 dakika önce
GÖLE DÖNEN CADDEDE YÜZÜP, BALIK AĞI SERDİLERAniden başlayan sağanak, İnegöl ilçesinde de etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:00 Kaynak: DHA
GÖLE DÖNEN CADDEDE YÜZÜP, BALIK AĞI SERDİLER
Aniden başlayan sağanak, İnegöl ilçesinde de etkili oldu. Bazı sokak ve caddeler göle dönerken alt geçitleri su bastı. Bir kişi suyla dolan yola dikkat çekmek için dalgıç kıyafeti ile yüzerken, bir kişi de eline aldığı balık ağını göle dönen caddeye attı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,
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