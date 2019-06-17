Son Dakika Haberleri: Bursa'da sağanak etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da sağanak etkili oldu

51 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da sağanak etkili oldu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde başlayan sağanağın ardından bazı iş yerleri ile evleri su bastı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Kuvvetli yağış, vatandaşlara ve sürücülere de zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.
Bu arada yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan çocukları, mahalle sakinleri kurtardı.
Mahmudiye Mahallesi 6. Sokak'taki bir çınar ağacı ise aşırı yağışa dayanamayarak park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek aracın üzerinden ve yoldan kaldırıldı.
Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmasını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:45 Kaynak: AA
İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşları yanlış anladı, doğum gününü Mariah Carey yerine Marie Curie'li pastayla kutladı Hayvansever öğretmen kanser hastası köpeğini sağlığına kavuşturdu Bursa'da satırlı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 21:36:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da sağanak etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]