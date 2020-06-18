Bursa'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

BURSA'da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok iş yerini su basarken, göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi çevredeki kapalı alanlara sığınmakta buldu.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü yağış, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Araçlar kontrollü olarak seyir ederken, bazı araçlar yoldaki selden kurtulma amacıyla çareyi kaldırıma çıkarak ilerlemekte buldu. Şiddetli yağış nedeniyle bir çok işyerini de su bastı. Yağışa hazırlık yakalanan vatandaşlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.

Kentte hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün tahminlerine göre yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi ön görülüyor.

- Bursa