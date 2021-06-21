Meteorolojik Uyarı (2021-71) - Son Dakika

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizin güney ve doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Geçerlilik periyodu: 21. 06. 2021 04: 00 - 21. 06. 2021 21: 00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.