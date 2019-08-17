Son Dakika Haberleri: Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı
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Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı

17 dakika önce

BURSA'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı, System.String[]
BURSA'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Öte yandan Bursa'nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum, korkuya neden oldu.
Bursa merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Öğle saatlerinden itibaren başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç trafiğinin durma noktasına geldiği kent yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşların yağmurdan naylon poşetle, otobüs durakları ile işyerlerinin tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştığı görüldü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
GEMLİK AÇIKLARINDA HORTUM PANİĞİ
Öte yandan, Gemlik Körfezi Kumla Sahili yakınlarında kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden olurken bu sırada denizde olan tatilciler sahili boşalttı. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçede sağanak etkisini gösterdi.


- Bursa
Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:38 Kaynak: DHA
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