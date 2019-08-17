Son Dakika Haberleri: Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı (2)
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Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı (2)

1 saat önce

MUSTAFAKEMALPAŞA'DA YOLLAR GÖL OLDUBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde de şiddetli yağmur etkili oldu.

Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı (2), System.String[]

MUSTAFAKEMALPAŞA'DA YOLLAR GÖL OLDU
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde de şiddetli yağmur etkili oldu. Yaklaşık 45 dakika süren yağışta yollar, göle döndü. Saadettin Sarcan Caddesi, sular altında kaldı. Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bölgeye BUSKİ ekipleri sevk edildi.

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),


Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:24 Kaynak: DHA
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