Bursa'da sağanak; mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı (2) - Son Dakika
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Bursa'da sağanak; mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı (2)

12.06.2022 16:16
Bursa'da sağanak; mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı (2)

İŞÇİLERE YARDIM İnegöl Belediyesi, Kurşunlu ve Çitli bölgesinde yoğun yağıştan etkilenen mevsimlik işçilere, gıda yardımı yaptı.

İŞÇİLERE YARDIM

İnegöl Belediyesi, Kurşunlu ve Çitli bölgesinde yoğun yağıştan etkilenen mevsimlik işçilere, gıda yardımı yaptı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 46 aileye gıda yardımları dağıtılırken, yoğun yağış nedeniyle su altında kalan çadır kentte ve çevresindeki yollarda düzenleme gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü, mevsimlik işçilerin konakladığı alanlarda yollara mıcır serdi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


Bursa'da sağanak; mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı (2)
Bursa'da sağanak; mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı (2)
Bursa'da sağanak; mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı (2)
Bursa'da sağanak; mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı (2)
Bursa'da sağanak; mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı (2)
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Kaynak: DHA

İnegöl Belediyesi, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da sağanak; mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sağanak; mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı (2) - Son Dakika
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