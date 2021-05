Bursa'da sağanak nedeniyle taşan dere suları iş makinelerini sürükledi - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dere suları, tarım arazilerine ve bölgede bulunan iş makinelerine zarar verdi.

İlçenin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Yeşildere, sağanak nedeniyle taştı.

Taşkın sebebiyle bölgedeki tarım arazileri su altında kaldı, ağaçlar kökünden söküldü. Mahalledeki bazı evleri su bastı.

Karacabey- Çanakkale kara yolu da taşan sular nedeniyle araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Taşan sular iş makinelerini sürükledi

Taşkında bir çiftçiye ait traktör suda sürüklendi, bölgede bulunan iş makineleri de zarar gördü.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve itfaiye ekipleri, evlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Ayrıca bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE arama kurtarma ve itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Mevsimlik işçiler çadırlardan taşındı

Olayın ardından bir kısmı da Dağkadı Mahallesi'ne getirilen mevsimlik işçilerin yanına gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gazetecilere açıklama yaptı.

Özkan, olayla ilgili hızlıca gerekenin yapıldığını aktararak, "Sayın muhtarımız aradı bilgi verdi, biz hemen ekiplerimizle istişare ettik. Karacabey Belediyesi ekiplerimiz, Kızılay ve AFAD ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı." diye konuştu.

Bölgedeki mevsimlik işçilerin durumlarıyla ilgilendiklerini söyleyen Özkan şunları dile getirdi:

"Mevsimlik işçilerimiz var Şanlıurfa'dan her yıl geliyorlar, bu bölgede çadırlarda ikamet ediyorlar. Tabi sıkıntı olunca burada, jandarmanın yardımıyla eşyalarını toplayarak, bulundukları çadırları terk ettiler. Hamdolsun sevincimiz şu, herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımız şu anda Dağkadı Mahallemizde düğün salonu olarak kullanılan bir mekandalar.

Kızılay'ın getirdiği yemekleri yiyor vatandaşlarımız, Karacabey Belediyesi aşevinde yapılan yemekler de gelecek. Bu arada Karacabey'deki bir otel sahibi vatandaşımız bizi arayıp oteli vatandaşların kullanabileceğini söyledi. Şimdi onunla ilgileniyor arkadaşlar, araç temin ediyoruz. Gelecek araçlarla öncelikle çocuklar ve kadınlar olmak üzere 100 kişi bu otele yerleştirilecek. Biraz önce kaymakamımızla telefonda görüştük, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait bir yurdumuz var, diğer vatandaşlarımızı da oraya nakledeceğiz."

Özkan sağanağın neden olduğu zararla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"İnşallah havamız da açacak ve vatandaşlarımız faaliyetlerine devam edecek. Şu anda korkulacak bir durum yok, can kaybı olmaması da en büyük mutluluğumuz. (Zarar gören alan) Elimizde net bir veri yok şu an, hava açtığında yetkililer çalışmaları yapacak. Umuyoruz ki kalıcı zararlar olmaz çünkü yeni ekim dikim döneminde çiftçilerimiz. Tabii devletimiz büyük eğer öyle bir durum olursa, her zaman çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükumeti gerekeni yapacaktır.

Öncelikle odaklandığımız nokta vatandaşlarımızın sıhhati ve selameti. Sağ salim onları kalacakları mekanlara yerleştirmenin, yiyecek problemlerini halletmenin heyecanını yaşıyoruz. Allah cana vermesin, bir mal kaybı bundan sonraki çalışmalarda ortaya çıkacak hadisedir. "

Dağkadı köyüne getirilen mevsimlik işçilere yiyecek ve giysi yardımı da yapıldı.