BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE ZARAR GÖREN TARIM ARAZİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE ZARAR GÖREN TARIM ARAZİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

06.04.2021 12:38

Bursa'da dün etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ise sular altında kaldı.

Bursa'da dün etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ise sular altında kaldı. Sağanaktan en çok etkilenen İnegöl'de sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, '3 bin dekarlık tarım arazisi zarar gördü. Buralarda çoğunlukla patates, buğday ve pancar ekiliydiö dedi.

Bursa'da dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İnegöl, Kestel, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki bazı dereler, sağanak nedeniyle taştı. Dere yatağında bulunan ağaçlar ve bir köprü yıkılırken, tarım arazileri ise sular altında kaldı. Sağanaktan en çok etkilenen ise İnegöl ilçesi oldu. Akçasu ve Kalburt derelerinin taşmasıyla birlikte 3 bin dekarlık tarım arazisi sular altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle bir tavuk çiftliği, 2 büyükbaş hayvan çiftliğindeki hayvanlar telef olurken, 2 çiftlik evi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiye binası ve 3 fabrikada da su baskını yaşandı.

Ekiplerin çalışması ve sağanağın dün akşam saatlerinde durmasının ardından derelerin akışı normale döndü. Dere taşkınları nedeniyle zarar gören tarım arazileri ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, bazı tarım arazilerindeki suların çekilmediği görüldü.

'DEREYİ ISLAH ETMESEYDİK YERLEŞİM ALANLARINI DA SU BASARDI'

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 'Bölgemiz, Uludağ'ın etekleriyle çevrili durumda. Dolayısıyla buralarda kar yağıyor. 1 hafta önceye kadar dağlarda 2 metreye yakın kar vardı. Bu mevsimlerde zaman zaman kar erimesiyle birlikte sel baskınlarına maruz kalıyoruz. Bu sene daha fazla oldu. Lodosla birlikte karın erimesiyle ana derelerimiz taşmasıyla zarar oluştu. Akçasu deresini biz 7 sene önce ıslah ettirmiştik. Eğer yapmış olmasaydık, yerleşim alanlarını da su basacaktı. Derenin yataklarının derin olmasına rağmen su taştı. İlçemizdeki arazilerde patates, buğday, pancar gibi ürünler ekiliydi. Bu araziler zarar gördü. Kalburt Deresi'nin taşmasıyla da organize sanayi bölgesi ile Akhisar ve Alanyurt mahallelerimizdeki arazilere zarar verdiö dedi.

'3 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ'

Zarar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Çelik, 'Dün yaşananlardan sonra 3 bin dekarlık tarım arazisi zarar gördü. Burada ürünler ekiliydi. Afetler olduğu zaman çiftçimizin zararını gidermek için çalışıyoruz. Sigortasını yaptırmış olan çiftçilerimizin zararını karşılamak daha kolay olacak. Su çekildikten sonra İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile sahaya çıkıp, maddi zararın ne kadar olduğunu tespit edeceğiz ve ilgili makamlara bunu bildireceğizö dedi.

BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE ZARAR GÖREN TARIM ARAZİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE ZARAR GÖREN TARIM ARAZİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE ZARAR GÖREN TARIM ARAZİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE ZARAR GÖREN TARIM ARAZİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ziraat Odası, İnegöl, Bursa, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE ZARAR GÖREN TARIM ARAZİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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