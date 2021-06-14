BURSA'DA SAĞANAK, SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI - Son Dakika

BURSA'da etkili olan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Bazı yollarda su birikintisi oluşurken, sağanağa sokakta yakalananlar ise zor anlar yaşadı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kentteki bazı yollarda su birikintisi oluştu. Rögarların tıkanmasıyla birlikte bazı sokaklarda su birikintisi taşkınlara neden oldu. Sağanağa sokakta yakalananlar ise zor anlar yaşadı. BUSKİ ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışmalara başladı.