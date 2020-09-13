Bursa'da sağanak sonrası yollar göle döndü - Son Dakika

Bursa'da sağanak sonrası yollar göle döndü
BURSA - Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, hayvanat bahçesinde vatandaşlar mahsur kaldı.
Bursa'da saat 15.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış yarım saat sürdü. Şiddetli sağanak sonucu yollar ve caddeler göle döndü.
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan hayvanat bahçesinde bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 17:12 - Kaynak: İHA
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