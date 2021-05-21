BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgesel yağmurlar, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa'da saat 16.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, işyerlerine geçerek, yağışın dinmesini bekledi. Bursa Şehir Hastanesi'nin olduğu bölgede, dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Merkez ilçelerindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, araçlar da geçişlerde zor anlar yaşadı. Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde ise yer yer su baskınları görüldü.

VALİLİK UYARMIŞTI

Bursa Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, 'Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde 21.05.2021 Cuma sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/saat) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani sel, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denilmişti.