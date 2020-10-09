Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2) - Son Dakika

Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)

09.10.2020 20:32
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2), System.String[]

YILDIRIMIN DÜŞME ANI KAMERADABursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

YILDIRIMIN DÜŞME ANI KAMERADA

Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan kaynaklı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu, bazı yollar ise trafiğe kapandı. Yıldırım düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla farklı açılardan görüntülendi. Gemlik'te bir inşaatta işçilerin kaldığı konteyner ise dolu yağışından dolayı 12 metre yuvarlandı. Olay anında konteynerde hiçbir işçinin olmaması faciayı önledi.

Kazım BULUT/BURSA,


Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2)

Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul dışında vakaların azalmadığı hiçbir il yok Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Koronavirüse yakalanan Trump'ın başkanlık görevi tehlikede! Demokratlar tasarı sundu Koronavirüse yakalanan Trump'ın başkanlık görevi tehlikede! Demokratlar tasarı sundu         
19:53
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
Barcelona'dan ayrılan Luis Suarez: Messi de benim kadar acı çekti Barcelona'dan ayrılan Luis Suarez: Messi de benim kadar acı çekti         
19:06
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 20:42:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei