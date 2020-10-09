Bursa'da sağanak ve dolu yağışı (2) - Son Dakika

YILDIRIMIN DÜŞME ANI KAMERADA

Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan kaynaklı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu, bazı yollar ise trafiğe kapandı. Yıldırım düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla farklı açılardan görüntülendi. Gemlik'te bir inşaatta işçilerin kaldığı konteyner ise dolu yağışından dolayı 12 metre yuvarlandı. Olay anında konteynerde hiçbir işçinin olmaması faciayı önledi.

Kazım BULUT/BURSA,