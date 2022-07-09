Kent genelinde etkisini gösteren fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yeniceköy Mahallesinde sürücüler zor anlar yaşadı, Mahmudiye Mahallesinde ise çöp konteynerleri suya kapıldı. Cerrah Mahallesinde bazı ağaçlar devrilirken, vatandaşlar, baltalar ve testerelerle devrilen ağaçları parçalara ayırarak yolu trafiğe açtı.

BURSA'da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kaynak: DHA

Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.