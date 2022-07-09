Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu - Son Dakika
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Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu

09.07.2022 18:25
Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu

BURSA'da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

BURSA'da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kent genelinde etkisini gösteren fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yeniceköy Mahallesinde sürücüler zor anlar yaşadı, Mahmudiye Mahallesinde ise çöp konteynerleri suya kapıldı. Cerrah Mahallesinde bazı ağaçlar devrilirken, vatandaşlar, baltalar ve testerelerle devrilen ağaçları parçalara ayırarak yolu trafiğe açtı.


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Kaynak: DHA

Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu - Son Dakika
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