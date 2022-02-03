Üye Girişi
Son dakika haber... Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi - Son Dakika

Son dakika haber... Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi

03.02.2022 10:54

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da sağanak yağış kaza getirdiBURSA Bursa'da yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza meydana geldi.

Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi

BURSA Bursa'da yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Zafer Mahallesinde meydana geldi. 16 ZY 1103 plakalı kamyonet sürücüsü A.K., Zafer bulvarında yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmak istedi. Bu esnada 16 ANG 024 plakalı otomobil sürücüsü M.G., yağışın da etkili olması sebebiyle aracı durduramayarak kamyonete çarptı. Kayganlaşan yolda kamyonet sürüklenirken, lastiği koparak refüje çıktı. Araçlarda bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, trafikte bir süre aksamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar polis kontrolünde yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Son dakika haber... Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi
Son dakika haber... Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi
Son dakika haber... Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi
Son dakika haber... Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi
Son dakika haber... Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi
Son dakika haber... Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi
Son dakika haber... Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi

YORUMLAR
500

Otomobil, Kamyonet, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:17 AK Partili vekil "seçim sathındayız" deyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Ne seçimi, ne alakası var
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
11:00 Bir hafta önce çocuğu olmuştu! Emre Karayel babasını kaybetti!
11:00 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor
10:59 Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki
10:52 Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
10:47 Temel Karamollaoğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:34:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement