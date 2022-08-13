Bursa'da sağanak yağış...Şeftali bahçelerini sular bastı, yollar göle döndü - Son Dakika
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Bursa'da sağanak yağış...Şeftali bahçelerini sular bastı, yollar göle döndü

13.08.2022 19:57

Bursa'da sağanak yağış...Şeftali bahçelerini sular bastı, yollar göle döndü Bursa'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti.

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Şeftali bahçelerini sular basarken yollar ise göle döndü.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

Samanlı Mahallesi'nde bulunan şeftali bahçelerini sular bastı. Yollar göle dönerken silecekler zaman zaman yağmurun hızına yetişemedi. Yağmur nedeniyle zaman zamanda trafik kazaları yaşandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sağanak yağış...Şeftali bahçelerini sular bastı, yollar göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sağanak yağış...Şeftali bahçelerini sular bastı, yollar göle döndü - Son Dakika
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