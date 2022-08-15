Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
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Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı

15.08.2022 09:31
Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi Mahsur kalan araçlar, rögar kapaklarının temizlenmesiyle yoluna devam etti Rögarlar taşınca araç sürücüleri zor anlar yaşadı...

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı

Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi

Mahsur kalan araçlar, rögar kapaklarının temizlenmesiyle yoluna devam etti

Rögarlar taşınca araç sürücüleri zor anlar yaşadı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. İlçenin üst kesimlerinden taş yığınlarıyla birlikte akan sel suları rögarları tıkadı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalanların yardımına itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti.

Sabah 07.00'de başlayan sağanak yağış 1,5 saat boyunca etkili oldu. Özellikle Yeni Mahalle, Siteler, Eğitim ve Halitpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tıkanan rögarlar sebebiyle Mudanya Bursa karayolunda mahsur kalan araçlar oldu. Siteler Mahallesi'nde bir araç sürücüsü sel suları aracının boyuna ulaşsa da sulardan çıkmayı başardı. Bir motosiklet sürücüsü ise yoğun sel sularında karşıya geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Buski ve AFAD ekipleri sağanak sonrası tıkanan rögarlara anında müdahale etti. Siteler Mahallesi'nde rögar kapaklarının temizlenmesiyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.

Bu arada Mudanya Bursa karayolunda trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler 2 dakikalık yolu 15 dakikada güçlükle kat edebildi.

İlçenin üst kısımlarından gelen sel suları bazı semtlerde taşları da beraberinde taşıdı.

Yoğun yağış sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.

Öte yandan Mudanya'dan İstanbul'a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da denizde fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Mudanya, Bursa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

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